Пленные бойцы ВСУ вынесли на руках тело погибшего российского командира. Он был удостоен трех медалей «За отвагу»

Пленные бойцы ВСУ вынесли на руках погибшего от артобстрела командира ВС РФ

Пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынесли на руках тело российского командира, погибшего в ходе артиллерийского обстрела. Как рассказал военный корреспондент Андрей Медведев, он командовал одной из двух групп, штурмовавших укрепрайон. Вместе с ним погиб прапорщик.

«Их тела выносили на руках пленные, которых под их командованием группа взяла при штурме опорника. Одни из самых сильных командиров групп и заместитель были», — поделился военкор.

Погибший командир был удостоен трех медалей «За отвагу»

Военнослужащий раньше был прапорщиком, однако после увольнения, на второй год специальной военной операции (СВО), решил вернуться в группу спецназа после «оркестра». По словам Медведева, бойца назначили командиром группы и присвоили звание офицера. Своего заместителя он также привел из «оркестра».

«Набрали группу. Группа хорошая. Взяли они штурмом опорник. Комбат запросил: как закрепились? Тот ответил — мы тут до талого», — поделился военкор.

Целые сутки их группа находилась под артобстрелом. Но ни один боец, обученный командиром, не дрогнул, даже когда он погиб. Сержанты тогда взяли командование на себя, пока не появился командир роты. «Одни из самых сильных командиров групп и заместитель были. У командира три "отваги" при жизни. У него любимая фраза была: буду ходить, пока не сотрусь», — подчеркнул Медведев.

По его словам, погибшего командира и его заместителя хотят представить к званию Героя России.

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Ранее российские военные спасали раненых украинцев на поле боя

В конце мая военнослужащие Российской армии спасли бойца ВСУ Валентина Мантипорова. Он рассказал, что его привезли на передовые позиции от Купянска и оставили в необорудованном блиндаже, крыша которого после прилетов упала. Украинец сообщил об этом командиру и попросил о помощи, однако тот приказал «ждать и наблюдать».

По словам украинского военного, его нашли и вытащили российские бойцы. «Никаких вопросов к ним нет. Даже закурить дали», — добавил Мантипоров.

Также ранее пленные бойцы ВСУ помогли эвакуировать раненого российского бойца в Авдеевке. Россиянин лежал на земле, когда его заметили военнослужащие ВСУ. Они помогли ему эвакуироваться и перенесли в безопасное место. Кроме того, они выразили благодарность за то, что им спасли жизнь.

«Посмотрите на их улыбки! Военные ВСУ счастливы, что их взяли в плен на Авдеевском Коксохиме, и они помогают тащить раненого российского бойца!» — рассказали «Военкоры Русской весны» в Telegram-канале.