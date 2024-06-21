Волков вышел на битву взглядов на турнире UFC с российским флагом

Волков вышел с российским флагом на битву взглядов с Павловичем

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков вышел на битву взглядов против соотечественника Сергея Павловича с российским флагом. Об этом пишет «Чемпионат».

Битва взглядов прошла перед турниром UFC Fight Night, который состоится в ночь с 22 на 23 июня по московскому времени в Саудовской Аравии. Поединок Павловича и Волкова в тяжелом весе станет соглавным боем ивента. По итогам взвешивания Павлович менее, чем на килограмм оказался тяжелее Волкова.

Ранее бой Волкова и Павловича планировали отменить. «Волков и Павлович не собирались драться друг с другом, они в хороших отношениях, периодически тренируются вместе», — писали инсайдеры. Затем Павлович заявил, что стороной Волкова был подписан контракт, и это изменило достигнутую ранее договоренность.

В активе 35-летнего Волкова 37 побед и 10 поражений в MMA. В своем последнем поединке он одержал победу над австралийцем Таем Туивасой.

На счету 31-летнего Павловича 18 побед при двух поражениях. В ноябре 2023 года боец за минуту проиграл нокаутом англичанину Тому Аспиналлу в поединке за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе.