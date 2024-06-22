Армия Польши: на Украине была очень напряженная ночь, поднимались истребители

Армия Польши заявила об «очень напряженной ночи» из-за взрывов на Украине. Оперативное командование польских Вооруженных сил в социальной сети Х (бывший Twitter) пожаловалось, что ночь с 21 на 22 июня была сложной для систем противовоздушной обороны (ПВО) страны, так как под ударом оказались в том числе приграничные районы.

Предупреждаем, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, поскольку в нашем воздушном пространстве были подняты в небо польские и союзные самолеты Оперативное командование польских Вооруженных сил

Так, польские истребители и самолеты союзных стран были подняты в небо из-за «интенсивной активности» дальней авиации России. Через два часа они вернулись на базу, поскольку угроза нанесения ударов по приграничным районам снизилась.

Воздушную тревогу объявляли во всех регионах Украины

В ночь на 22 июня во всех регионах Украины дважды объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Павлограде в Днепропетровской области, в Волынской области, а также в Винницкой области и Харькове. В шести областях повреждения получили объекты военной инфраструктуры.

Позже появилась информация о повреждении объектов энергоинфраструктуры, в частности, об ударе в районе аэродрома в Луцке. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, взрыв был мощным и мог затронуть расположенный в районе аэродрома подземный бункер.

Известно, что на аэродроме находится серьезный подземный бункер, арочные укрытия для самолетов и два больших склада с ГСМ Сергей Лебедев координатор николаевского подполья

ВС РФ наносят прицельные удары в ответ на атаки гражданских объектов со стороны ВСУ

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам Вооруженные силы России (ВС РФ) регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники украинской армии, а также по инфраструктуре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Так, 7 июня Минобороны заявило, что в ответ на попытки Киева поразить российские объекты энергетики ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по объектам на Украине.

В ходе атак были поражены объекты энергетики, относящиеся к военно-промышленному комплексу Украины, арсеналы с западным вооружением и боеприпасами, а также места хранения ракет, безэкипажных катеров и пункты временной дислокации иностранных наемников и подразделений Вооруженных сил Украины. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели ударов были достигнуты.

Польша обвиняла Россию в атаке страны ракетами

Вечером 15 ноября 2022 года стало известно о падении двух ракет на территории Польши. Сообщалось, что они упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства.

В Минобороны России назвали случившееся провокацией и подчеркнули, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет. Также отмечалось, что ВС РФ нанесли удары только по территории Украины — места поражения находились на удалении от украинско-польской границы.

«Хотим подчеркнуть, — высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

В свою очередь, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заметил, что Запад «сквозь зубы» признает, что обломки ракет принадлежат не России, а Украине. Сенатор указал, что на территорию Польши упали обломки от двух украинских С-300, которые используются средствами ПВО.

