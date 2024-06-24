Испания и Италия вышли в плей-офф, Лука Модрич установил новый рекорд чемпионата: как прошел 11-й день Евро-2024

Футболист сборной Хорватии Модрич стал самым возрастным автором гола на Евро

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич установил рекорд чемпионатов Европы, став самым самым возрастным автором гола в истории турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Футболист забил мяч в ворота сборной Италии в матче третьего круга Евро-2024 в возрасте 38 лет и 289 дней. Хавбек не реализовал пенальти на 54-й минуте, однако уже через полминуты удачно сыграл на добивании во вратарской. Капитан хорватов вывел команду вперед, но не сумел принести ей победу. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал Модрича лучшим игроком матча.

Мы неплохо сыграли с Италией. Во втором тайме нам удалось повести в счете благодаря пенальти. Теперь нам нужно хорошо подготовиться к следующим играм, чтобы гарантировать себе выход из группы на Евро-2024 Лука Модрич

Италия вырвала ничью и вышла в плей-офф Евро

Встреча между Хорватией и Италией прошла на стадионе «Ред Булл Арена Лейпциг» и завершилась со счетом 1:1. После гола Модрича на восьмой добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял хавбек Маттиа Дзакканьи. Таким образом, Италия вышла в плей-офф Евро-2024 со второго места, набрав четыре очка.

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Бронзовые призеры ЧМ-2022 провели один из самых неудачных Евро. В первом туре Хорватия разгромно уступила Испании — 0:3, а затем упустила победу над Албанией на пятой добавленной ко второму тайму минуте — 2:2. Италия же в первой игре разобралась с Албанией — 2:1, после чего без шансов уступила Испании — 0:1.

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, отразивший пенальти Модрича, в 25 лет и 120 дней стал самым молодым голкипером в истории чемпионатов Европы, сыгравшим десять матчей.

До этого Италия ни разу не обыгрывала Хорватию на чемпионатах Европы. Команды регулярно играли вничью, а в 2002 году хорваты даже выиграли. Всего команды встречались между собой десять раз, и в этих матчах Италия одержала две победы, Хорватия — три, а пять матчей завершились вничью.

Фото: Manu Fernandez / AP

Испания завершила групповой этап лидером группы В

Испания одержала победу над Албанией в третьем матче группового этапа Евро. Встреча прошла в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев. Единственный мяч на 13-й минуте забил полузащитник Ферран Торрес. Таким образом, Испания вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места в группе, набрав девять очков. Это была единственная встреча Испании и Албании на чемпионатах Европы.

В 1/8 финала чемпионата Европы соперником сборной Испании станет одна из четырех команд, занявших третье место в группе. Матч пройдет в Кельне 30 июня. Национальная команда Италии сыграет днем ранее в Берлине со сборной Швейцарии.

Получивший травму головы футболист сборной Венгрии пропустит остаток Евро

Барнабас Варга не сможет помочь команде из-за сотрясения мозга. Травму головы Варга получил в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 против Шотландии. На 70-й минуте форвард столкнулся с голкипером шотландцев Ангусом Ганном. Игрока унесли с поля на носилках с надетой кислородной маской.

Барнабас был без сознания, товарищи по команде очень беспокоились, потому что врачи долго не появлялись и они не понимали, что с ним. Сейчас он вне опасности главный тренер сборной Венгрии Марко Росси

Во время столкновения Барни получил сотрясение мозга и потерял сознание. При этом в машине скорой помощи он уже был в сознании, после чего его доставили в клинику Штутгарта, где назначили лечение. Отмечается, что Варгу должны выписать через два дня.

Футболист сборной Германии установил рекорд чемпионатов Европы

Тони Кроос установил рекорд по количеству точных передач за групповой этап на чемпионатах Европы.

324 точные передачи отдал Кроос партнерам по сборной на Евро-2024

Кроос побил собственное достижение, установленное на континентальном первенстве 2016 года. Тогда он сделал 323 точные передачи. Топ-3 замыкает выступавший за сборную Испании Хави. На групповом этапе Евро-2012 он сделал 317 точных пасов.