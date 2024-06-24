Боец UFC Павлович впервые высказался после поражения от Волкова

Сергей Павлович заявил, что бой с Александром Волковым пошел не по его плану

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) впервые высказался после поражения от соотечественника Александра Волкова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Эр-Рияде.

По словам спортсмена, все пошло не по его плану. «Я был готов ко всему, но слишком сильно стремился к нокауту и пропустил много ненужных ударов. Итог — поражение по очкам. Это было очень эмоционально и тяжело для меня», — заявил Павлович.

После окончания поединка между Павловичем и Волковым произошел конфликт, о котором рассказал последний. Победитель хотел поблагодарить соперника за бой, однако тот оттолкнул его и нецензурно выругался.

Россияне провели поединок в ночь на 23 июня. Встреча тяжеловесов продлилась все три раунда, судьи единогласным решением отдали победу Волкову.