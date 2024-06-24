Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Албания
Сегодня
22:00 (Мск)
Испания
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа B. 3-й тур
Хорватия
Сегодня
22:00 (Мск)
Италия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа B. 3-й тур
Колумбия
Завтра
01:00 (Мск)
Парагвай
Кубок Америки — 2024|Группа D. 1-й тур
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|Кубок Стэнли. 7-й матч
Бразилия
Завтра
04:00 (Мск)
Коста-Рика
Кубок Америки — 2024|Группа D. 1-й тур
13:44, 24 июня 2024Спорт

Боец UFC Павлович впервые высказался после поражения от Волкова

Сергей Павлович заявил, что бой с Александром Волковым пошел не по его плану

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) впервые высказался после поражения от соотечественника Александра Волкова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Эр-Рияде.

По словам спортсмена, все пошло не по его плану. «Я был готов ко всему, но слишком сильно стремился к нокауту и пропустил много ненужных ударов. Итог — поражение по очкам. Это было очень эмоционально и тяжело для меня», — заявил Павлович.

После окончания поединка между Павловичем и Волковым произошел конфликт, о котором рассказал последний. Победитель хотел поблагодарить соперника за бой, однако тот оттолкнул его и нецензурно выругался.

Россияне провели поединок в ночь на 23 июня. Встреча тяжеловесов продлилась все три раунда, судьи единогласным решением отдали победу Волкову.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Очевидцы раскрыли новые детали мятежа Пригожина. Захват Ростова, бои в Воронеже и маневры «Вагнера» — что они видели?

      Танцующий под Тейлор Свифт будущий король Великобритании попал на видео

      Дочь убитого в Дагестане священника раскрыла детали трагедии

      Названа ключевая статья расходов украинского бюджета

      Боец UFC Павлович впервые высказался после поражения от Волкова

      Принцесса Анна объяснила желание носить старые вещи

      В Кремле высказались о последствиях ракетной атаки ВСУ на Севастополь для США

      Назван объем расходов на индексацию пенсий работающим пенсионерам

      Уехавший в Израиль телеведущий заявил о тоске по русской бане

      Нападение террористов на полицейских в Дербенте попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше