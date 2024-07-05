Лидер лейбористов Британии выступил с обещанием

Лидер лейбористов Британии Стармер пообещал немедленные изменения к лучшему

Лидер победившей на выборах в Великобритании Лейбористской партии Кир Стармер пообещал немедленно приступить к изменениям страны к лучшему. Об этом сообщает ТАСС.

«Изменения начинаются сейчас», — заявил 61-летний политик, выступая перед активистами партии.

«Солнечный свет надежды, сначала бледный, но набирающий силу с течением дня. Сияние возвращается для страны, которая после 14 лет (правления Консервативной партии — Прим. «Ленты.ру») получила возможность вернуть себе свое будущее», — добавил Стармер.

Своим главным приоритетом он назвал страну, а уже потом — партию. «Я не обещаю, что это будет просто», — признал политик.

Из промежуточных итогов подсчета голосов следует, что Лейбористская партия впервые за 14 лет одержала победу на выборах в парламент Великобритании, получив необходимое для формирования нового правительства большинство.

Премьер-министра Риши Сунака переизбрали в парламент, однако он покинет пост главы правительства, став первым премьером, который ушел в отставку из-за проигрыша своей партии на выборах. Новым премьером может стать лидер партии Кир Стармер. Ранее он был теневым министром по вопросам Brexit и адвокатом-правозащитником.

30 мая британский парламент был распущен в преддверии досрочных парламентских выборов. Сунак отмечал, что ситуация в мире, на фоне которой пройдут выборы, «будет самой опасной с момента окончания холодной войны».