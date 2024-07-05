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10:48, 5 июля 2024Россия

Скончался второй россиянин с диагностированным ботулизмом

В Нижегородской области скончался второй пациент с диагностированным ботулизмом

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Дзержинске Нижегородской области скончался второй пациент с диагностированным ботулизмом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, молодой человек — как и другие заболевшие ботулизмом — ел салат из службы доставки, после чего у него обострилось хроническое заболевание. Уточняется, что скончавшемуся было 24 года.

Информацию о гибели россиянина со ссылкой на собственные источники также подтверждает ТАСС.

Сотни человек в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и Волгоградской области заразились ботулизмом. Все они употребляли салат «Лобио» с фасолью, содержавшей ботулотоксин. Вспышку назвали крупнейшей в истории.

3 июля еще два случая ботулизма были выявлены в Орловской области.

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      Марк Леонов
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