Скончался второй россиянин с диагностированным ботулизмом

В Нижегородской области скончался второй пациент с диагностированным ботулизмом

В Дзержинске Нижегородской области скончался второй пациент с диагностированным ботулизмом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, молодой человек — как и другие заболевшие ботулизмом — ел салат из службы доставки, после чего у него обострилось хроническое заболевание. Уточняется, что скончавшемуся было 24 года.

Информацию о гибели россиянина со ссылкой на собственные источники также подтверждает ТАСС.

Сотни человек в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и Волгоградской области заразились ботулизмом. Все они употребляли салат «Лобио» с фасолью, содержавшей ботулотоксин. Вспышку назвали крупнейшей в истории.

3 июля еще два случая ботулизма были выявлены в Орловской области.