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07:32, 5 июля 2024Силовые структуры

Следствие прекратило дело о мошенничестве против генерала Цокова. Он погиб год назад при ракетном ударе ВСУ

СК закрыл дело о мошенничестве погибшего при ударе ВСУ генерала Цокова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Олег Цоков

Олег Цоков. Фото: Kremlin.ru / Wikimedia Commons

Военные следователи закрыли уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Минобороны России Олега Цокова, в котором основным фигурантом является бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов.

Дело против Цокова прекращено по нереабилитирующим основаниям — в связи с его гибелью. Материалы дела в отношении еще одного фигуранта — Моисеева — выделены в отдельное производство. Он содержится в СИЗО.

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2 июля 2024

Цоков погиб год назад в Бердянске

О гибели Олега Цокова, занимавшего пост замкомандующего Южным военным округом (ЮВО), 12 июля прошлого года сообщил депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Парламентарий напомнил, что в 2022 году Цоков был тяжело ранен и по состоянию здоровья мог бы не возвращаться в зону специальной военной операции (СВО).

Это человек, который был в таких передрягах, что мало кому снилось

Андрей Гурулевдепутат Госдумы
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4 мая 2024

Попов попросил привлечь неназванных россиян за госизмену

По версии следствия, экс-командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, действовал в составе организованной группы вместе с Цоковым и предпринимателем Моисеевым. Попова арестовали 21 мая.

4 июля военные следователи выдвинули окончательное обвинение Попову, ему вменяется особо крупное мошенничество, также СК добавил генералу обвинение в служебном подлоге.

При этом Попов попросил привлечь неназванных граждан России за госизмену. Он просит возбудить уголовное дело в связи с якобы произошедшей утечкой на Украину секретных данных по его делу.

Генерал считает, что имел место шпионаж со стороны сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые раздобыли российские документы с грифом «секретно». СК начал проверку по заявлению Попова.

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      Марина Совина
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