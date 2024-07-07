В крымской Алуште загорелась газораспределительная станция. Что стало причиной пожара?

Пожарные локализовали возгорание на газораспределителе под Алуштой

В районе села Виноградное под Алуштой в Крыму загорелся газораспределительный узел. Об этом сообщило управление МЧС по региону.

В спасательном ведомстве пояснили, что ЧП произошло вечером 6 июля из-за «разгерметизации подвесного моста газовой трубы». Пострадавших нет. Советник главы полуострова Олег Крючков заверил, что пожар не представляет опасности для жилых домов.

Огонь перекинулся на лесной массив

В общей сложности огонь распространился на площади 1500 квадратных метров. Позднее глава городской администрации Алушты Галина Огнева заявила, что, по ее информации, возгорание потушено. Однако на момент написания материала МЧС официально о ликвидации пожара не сообщало.

Позднее огонь с газораспределительных сетей перекинулся на лесной массив. На тушение леса были направлены дополнительные силы и средства, группировка достигла 90 человек и 26 единиц техники. В готовность приведены аэромобильные силы МЧС.

Причиной возгорания стал техногенный фактор

Впоследствии Крючков объяснил, что причиной пожара стала авария на сетях. Чиновник уточнил, что после выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы. Сейчас МЧС и лесники контролируют периметр.

Из-за инцидента было приостановлено газоснабжение 14 населенных пунктов. При этом Огнева допустила вероятность полного отключения газа.

Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за риска пожаров. С 5 по 8 июня в южных и восточных районах Крыма, а также в городе Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. «С 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим», — напомнили в МЧС.

Спасатели предупредили, что в эти дни в регионе будет аномально жарко. Днем температура поднимется до плюс 30-35 градусов, а в горах и прибрежных районах — до 24-29 градусов.