Путин посмертно наградил попытавшегося обезвредить террориста в «Крокусе» россиянина

Путин посмертно наградил пытавшегося обезвредить террориста в «Крокусе» мужчину

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества сотрудника аэропорта Внуково Валентина Николаенкова, который попытался обезвредить одного из стрелков во время теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Подмосковье 22 марта. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

Как следует из текста документа, директор центра управления и координации аэропорта Внуково проявил мужество и отвагу при исполнении гражданского долга.

В марте старший сын Николаенкова Александр рассказал «Ленте.ру», что его отец пришел на концерт вместе с женой и близкими друзьями. В момент атаки террористов мужчина попытался защитить близких и побежал к одному из стрелков, чтобы обезвредить его, но по нему открыл огонь другой преступник.