Украина обещала миллионы долларов за угон российского бомбардировщика. Как в Киеве хотели завербовать летчика?

Киев обещал три миллиона долларов и паспорт Италии пилоту ВКС за угон Ту-22М3

Украинская разведка пообещала военному летчику из России три миллиона долларов США. За это он должен был угнать стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 и передать его украинцам.

ФСБ России раскрыла план Киева. В ведомстве также отметили, что Киев действовал при поддержке стран НАТО. Российский летчик рассказал обо всем командованию, невзирая на угрозы со стороны украинских вербовщиков.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Летчика вербовали через Telegram

На мужчину вышли через мессенджер Telegram. В разговоре человек упомянул, что связан с разведкой Украины. Также, угрожая его родственникам, в том числе малолетним дочерям, вербовщики начали просить летчика угнать самолет.

По словам россиянина, с него также требовали назвать бортовые номера, техническое состояние и график регламента военных самолетов. Помимо этого, летчик должен был поджечь авиационную технику. Несмотря на угрозу семье и детям, россиянин рассказал обо всем командованию.

За угон самолета украинская разведка обещала гражданство и деньги

Изначально потенциальному сообщнику обещали предоставить паспорт Украины, а затем — оформить вид на жительство в Польше. Позднее в переписке всплыло предложение об итальянском гражданстве. В конце концов российскому летчику после успешного угона самолета пообещали деньги.

Украинская сторона якобы должна была выделить один миллион долларов США из бюджета госконцерна «Укроборонпром». При этом источник оставшихся средств не раскрывался.

Фото: Пресс-службы и информации Минобороны РФ / ТАСС

Попытка угона самолета дала важные сведения об украинском аэродроме

В Центре общественных связей ФСБ доложили, что в ходе оперативной игры российские контрразведчики добыли важные сведения. Позже это помогло российским военным атаковать аэродром ВСУ Озерное.

Также в марте координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что войска поразили военные аэродромы в Ивано-Франковской и Житомирской областях. Удары пришлись и на аэродром Озерное под Житомиром.