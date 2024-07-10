В России высказались о шансах россиян на олимпийские медали в Париже

Депутат Журова допустила завоевание российскими теннисистами олимпийских медалей

Олимпийская чемпионка, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова высказалась о шансах россиян на олимпийские медали в Париже. В разговоре с «Лентой.ру» спортсменка предположила, что российские теннисисты могут завоевать медали на Олимпийских играх-2024.

«Еще не все [спортсмены, из допущенных к Олимпиаде] изъявили желание ехать. Теннисисты тоже еще пока не ответили, они едут туда или нет. Поэтому хотя бы знать, какой состав, тогда можно будет предполагать, какое количество медалей», — высказалась Журова.

Я так понимаю, что, кроме теннисистов, как первоначально я и говорила, вряд ли там кто-то еще поедет Светлана Журова олимпийская чемпионка, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам

«Теннисисты на всех международных соревнованиях выступают достаточно хорошо. Поэтому тут одна-две медали, конечно, могут быть. Вопрос только: будут ли они золотые? Все-таки теннис — спорт не сильно простой», — заключила депутат.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Часть приглашенных спортсменов отказались от участия в Олимпиаде. Такое решение уже приняли борцы и дзюдоисты.

