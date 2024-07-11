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18:09, 11 июля 2024Спорт

Карл III обратился к сборной Англии перед финалом Евро-2024

Карл III призвал сборную Англии победить в финале Евро-2024 без драм с пенальти

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Король Великобритании Карл III обратился к сборной Англии по футболу в преддверии финала Евро-2024. Заявление опубликовано на сайте королевской семьи.

Карл III от себя, королевы-консорта Камиллы и королевской семьи поздравил сборную с выходом в финал чемпионата Европы. Он призвал команду одержать победу в решающем матче без чудо-голов на последних минутах и драм с пенальти. «Я уверен, что тогда общий пульс и давление нации будут значительно ниже», — отметил монарх.

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9 июля 2024

В полуфинальном матче, который прошел 10 июля, сборная Англии на последних минутах обыграла Нидерланды. Встреча на стадионе в Дортмунде завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Харри Кейн (с пенальти) и Олли Уоткинс.

Финал Евро-2024 состоится 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени. Соперниками англичан станут испанцы.

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      Дарья Коршунова
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