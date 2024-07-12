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17:29, 12 июля 2024Россия

Пилот раскрыл подробности о разбившемся в Подмосковье самолете

Пилот Романов: к крушению разбившегося самолета могла привести ошибка в ремонте

Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости

Разбившийся в Подмосковье самолет SuperJet 100-95LR нельзя назвать очень надежным, рассказал «Ленте.ру» экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. Он описал технические характеристики потерпевшего крушение лайнера.

«Это двухдвигательный реактивный самолет совместного производства. Где-то на 70-80 процентов состоит из западных деталей, импортозамещение пока еще не состоялось», — объяснил пилот.

Очень много вопросов к нему, летчики его не любят, потому что у него очень много отказов, очень много поломок и неисправностей. Самолет не из серии очень надежных

Александр Романовэкс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов

По мнению собеседника «Ленты.ру», с большой степенью вероятности причиной крушения стала именно техническая неисправность.

«Он был в ремонте, возможно, после ремонта было что-то неправильно, какая-то недоработка, которая могла повлиять, потому [что на борту были] два пилота и штурман, топливо у них было, значит какая-то техническая неполадка была», — добавил специалист.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 разбился в районе подмосковной Коломны днем 12 июля. Судно возвращалось после планового ремонта в аэропорт, поэтому на борту не было пассажиров, лишь трое членов экипажа. При крушении они получили несовместимые с жизнью травмы.

Лайнер находился в воздухе более часа, после чего стал выработать топливо и попытался приземлиться. Незадолго до падения он подал сигнал бедствия. Борт упал в лесной массив, после чего произошел взрыв. Никто из жителей близлежащих населенных пунктов не пострадал.

Сам самолет был произведен еще в 2014 году, с 2015-го эксплуатируется компанией «Газпром авиа». По данным Flightradar24, последний рейс с пассажирами он выполнил 3 мая, после чего отправился в ремонт.

По предварительный данным, катастрофа могла произойти из-за отказа двигателя. Следственный комитет возбудил уголовное дело, расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) вместе с Росавиацией.

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      Варвара Кошечкина
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