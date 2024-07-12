«С силой и энергично». США и Украина готовят ответ из-за попадания ракеты в детскую больницу в Киеве

Салливан: США и Украина готовят силовой ответ на инцидент с больницей «Охматдет»

США и Украина разрабатывают силовой ответ на ситуацию с попаданием ракеты в киевскую детскую больницу «Охматдет». Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой и энергично Джейк Салливан помощник президента США по национальной безопасности

В понедельник, 8 июля, в Киеве прогремели мощные взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко и глава городской администрации Сергей Попко сообщили о работе систем ПВО.

Украинская сторона заявила, что по территории республики было выпущено более 40 ракет. По данным местных властей, «падение обломков» было зафиксировано в семи районах, в том числе со стороны аэропорта Жуляны, который находится в Соломенском районе города.

После этого в ряде СМИ появилась информация о том, что под удар попала киевская детская больница. Власти Украины обвинили в произошедшем Россию. В Минобороны РФ назвали заявления Киева провокацией и подчеркнули, что Россия не атакует гражданские объекты на Украине.

В России отвергли обвинения в ударе по больнице

Ряд российских официальных лиц отреагировал на заявления об ударе по больнице «Охматдет» в Киеве и назвал их ложными обвинениями со стороны Киева.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на госпиталь упала ракета, выпущенная средствами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он призвал руководствоваться заявлением Минобороны РФ, исключающим удары российских военных по гражданским целям.

Пресс-секретарь российского лидера также указал, что ситуация вокруг удара по больнице является PR-операцией украинских властей на крови.

Это действительно трагедия, но она используется для создания фона, который сопровождал бы участие [президента Украины Владимира] Зеленского на саммите НАТО Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS на территорию детской больницы в Киеве подтверждено.

По ее словам, неоднократно с системой ПВО Украины происходило, что ее ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения.

Постпред России осудил реакцию генсека ООН ситуацию с детской больницей

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал причиной инцидента с попаданием ракеты рядом с детской больницей «Охматдет» в Киеве размещение Украиной систем ПВО в жилых кварталах.

Дипломат осудил реакцию генсека ООН Антониу Гутерриша на трагедию в Киеве, который обвинил Россию в произошедшем.

Я говорил, что это явно двойные стандарты Василий Небензя постпред России при ООН

Дипломат напомнил, что «когда что-то происходит на Украине, генеральный секретарь и его пресс-секретарь спешат немедленно обвинить и осудить Россию», не разбираясь в настоящих причинах того или иного происшествия.

Небензя на заседании ООН заявил, что Россия сожалеет, что Совет Безопасности ООН оказался втянут в пропагандистскую кампанию Киева по дискредитации российских действий на Украине.

Украина запросила заседание Совета Безопасности ООН на 9 июля из-за ударов по Киеву. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский во время визита в Варшаву.

До этого о созыве Совбеза сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что Москва ознакомит членов организации с фактами, опровергающими украинскую и западную версии об ударе по Киеву.

Политкоординатор постоянного представительства РФ при ООН Надежда Соколова заявила, что Россия допустила Украину на заседание по просьбе США. Россия 1 июля стала председателем Совбеза ООН. Ее полномочия продлятся один месяц.