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11:09, 17 июля 2024Бывший СССР

Украинский суд отпустил под залог подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

«Общественное»: подозреваемого в подрыве «Северных потоков» отпустили под залог

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

На Украине суд отпустил под залог подозреваемого в подрыве «Северных потоков» Романа Червинского. Об этом со ссылкой на корреспондентов сообщает издание «Общественное» в Telegram.

«Роман Червинский вышел из следственного изолятора», — говорится в публикации.

В мае бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач рассказал журналистам, что была установлена почти вся группа украинцев, выполнявших функцию прикрытия при подрыве «Северного потока» и «Северного потока-2». Кроме Червинского, он также назвал Андрея Бургомистренко, Сергея Кузнецова, Олега Вараву, Руслана Руденко и Марину Ситало. Ранее причастность Червинского к атаке на российские газопроводы подтверждали американской газете The Washington Post украинские чиновники и близкие к ситуации информаторы.

16 июля Кропивницкий апелляционный суд разрешил освободить Червинского под залог в размере 9 миллионов гривен (более 19 миллионов рублей). На Украине он проходит фигурантом по делу о госизмене за попытку угнать самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России летом 2022 года.

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      Екатерина Грищенко
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