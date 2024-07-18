В бригаде ВСУ назрел бунт из-за вранья командиров. Они скрывали от руководства реальное положение дел на фронте

В 59-й мотопехотной бригаде ВСУ назрел бунт из-за вранья командиров

В 59-й отдельной мотопехотной бригаде (ОМПБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) назрел бунт из-за вранья командиров среднего звена о реальном положении дел на фронте. По данным «Военной хроники», они скрывали от руководства информацию о занятых позициях.

Из-за лжи командного состава потери формирования внутри города Красногоровка в Донецкой народной республике (ДНР) выросли в разы, а нормальная ротация и обеспечение бойцов боекомплектом и всем необходимым стали невозможны.

Уточняется, что попытки высшего командного состава бригады выехать на место для стабилизации обстановки привели лишь к тому, что офицеры украинской бригады несколько раз попали под удар российских FPV-дронов в серой зоне, где, согласно докладам, должны быть позиции украинских войск.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Комбригов ВСУ наказывают за потерю позиций

По словам украинского военного психолога Андрея Козинчука, командование ВСУ часто наказывает командиров бригад за потерю позиций.

Если ты сохранил позицию, но при этом 200 человек были ранены или потеряны — тебе за это ничего не было. Странные были приоритеты

Андрей Козинчук украинский военный психолог

По его словам, заявления о сохранении жизни бойцов звучат от украинского командования только в YouTube и Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Лично же, заметил он, руководство говорит другое. «Держать любой ценой, мне по барабану, сколько ты людей положишь», — рассказал военный психолог.

В 59-ю бригаду направили проверку после слухов о высоких потерях

После сообщений о высоких потерях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назначил проверку в 59-й ОМПБр. Он поручил отправить на передовую специальную рабочую группу, возглавляемую начальником Военной службы правопорядка украинской армии.

Внимание на сложную обстановку в бригаде и проблемы с комбригом обратил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Также провести проверку в 59-й ОМПБр попросила парамедик Екатерина Полищук, ушедшая из этой бригады. Она призвала проверить действия ее бывшего командира Богдана Шевчука и обвинила его в «преступных приказах, сознательной халатности, пренебрежении жизнью и здоровьем личного состава». Именно решения комбрига, отметила женщина, подтолкнули ее к тому, что она покинула бригаду.

По информации местных СМИ, украинские военнослужащие в социальных сетях обвиняют Шевчука в халатности и преступных приказах.

