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11:40, 19 июля 2024Спорт

Форму «Зенита» в юбилейный сезон украсит золотой шеврон

Форму «Зенита» в юбилейный сезон-2024/2025 украсит золотой шеврон со львом

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Форму футбольного клуба «Зенит» в юбилейный сезон-2024/2025 украсит золотой шеврон. Об этом сообщается на сайте команды.

«В центре шеврона находится фигура льва — одного из главных символов Санкт-Петербурга и талисмана сине-бело-голубых. Образ льва взят со статуи у Михайловского дворца, где расположен Русский музей», — раскрыли в команде смысл символики. Отмечается, что мяч под лапой зверя олицетворяет доминирование петербуржцев на российской футбольной арене в последние годы.

В 2025 году «Зенит» отметил столетний юбилей. На старте нового сезона команда Сергея Семака выиграла Суперкубок России.

В сезоне-2023/2024 «Зенит» шестой раз подряд выиграл чемпионат России. Также команда в пятый раз стала обладателем Кубка страны.

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