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09:29, 19 июля 2024Забота о себе

Раскрыто опасное последствие нерегулярного режима сна

NYP: нерегулярный сон может значительно увеличить риск сахарного диабета

Фото: Gregory Pappas / Unsplash

Нерегулярный режим сна может на 34 процента увеличить риск сахарного диабета II типа. Об этом опасном последствии сообщило издание The New York Post (NYP) со ссылкой на исследования.

По данным издания, ученые в течение семи с половиной лет наблюдали за 84 тысячами человек, чей средний возраст составлял 62 года. Исследование показало, что риск сахарного диабета возрастал на 34 процента у тех, кто не соблюдал режим сна. В материале уточняется, что на вероятность возникновения заболевания влияли даже небольшие отклонения от графика — около часа от ночи к ночи.

При этом исследование, проведенное в марте 2024 года, показало, что риск сахарного диабета также вырастает у тех, кто спит менее шести часов в сутки.

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Уточняется, что в дальнейшем авторы эксперимента планируют повторить его с участием более молодых людей, а также представителей разных рас.

Ранее эндокринолог Юлия Атаманова назвала главные факторы риска развития сахарного диабета. Среди прочих она назвала возраст старше 35 лет.

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      Вера Владзиевская
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