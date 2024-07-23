Адвокат рассказал о процессе раздела Wildberries при разводе Бакальчуков

Адвокат Айрапетов: при разводе супруги Бакальчук получат равные доли Wildberries

Основатели маркетплейса Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчуки получат равные доли в компании, если у них нет брачного договора, считает член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о нюансах раздела имущества при расторжении брака.

«Если компания Wildberries была создана в период совместного брака четы Бакальчук, и между ними отсутствует брачный договор, то по императивным нормам законодательства все имущество, нажитое супругами, является их совместной собственностью», — сказал он.

Если между супругами нет брачного договора, то одна вторая компании и всего другого имущества, которое записано на госпожу Бакальчук, принадлежит ее супругу Артур Айрапетов адвокат

По словам юриста, попытка одного из супругов переписать имущество на третьих лиц не поможет сохранить часть собственности.

«Любые потуги, связанные с тем, что один из супругов избавляется от недвижимости никак на раздел этого имущества не повлияет. Суд всегда учитывает, что то или иное имущество выбыло из обладания по вине конкретного супруга и всегда возлагает обязанность на конкретного супруга возместить все в денежном эквиваленте», — отметил он.

Здесь мы имеем дело либо действительно с разводом и нежеланием одной из сторон разводиться под прикрытием, что происходит рейдерский захват компании. Либо действительно идет какое-то давление на госпожу Бакальчук и под этим давлением она выдает различные версии, в том числе о том, что это развод и она так себя ведет, но это точно не делается, чтобы обезопасить это имущество от бракоразводного процесса Артур Айрапетов адвокат

23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись разговора с сооснователем маркетплейса Wildberries Владиславом Бакальчуком, который рассказал о попытке рейдерского захвата маркетплейса некими кавказцами.

По его словам, компания Russ Outdoor, во главе которой стоят бизнесмены Левон и Роберт Мирзояны пытается заполучить предприятие. Он утверждает, что они надавили на его жену и она ушла из дома. В ответ на это глава Чечни пообещал помочь и «вернуть в семью Татьяну Владимировну». Разобраться с делом он поручил своему соратнику, депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Позже Бакальчук прокомментировала произошедшее. «Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом», — сказала она. Wildberries и Russ Outdoor также сообщили, что продолжают совместную работу в стабильном режиме.

Татьяна и Владислав Бакальчуки поженились в начале 2000-х. Компанию Wildberries они основали в 2004 году.