Задержанного в Турции россиянина за подрыв внедорожника проверят на связь с работорговцами

МВД Турции проверяет задержанного Серебрякова на связь с работорговцами

МВД Турции проверяет подозреваемого в подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России на связь с работорговцами. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в полиции.

По его данным, россиянин мог быть планировать сделку с местными бандами, которые занимаются торговлей людьми.

Ранее сообщалось, что мужчина хотел купить лодку в Бодруме и на ней доплыть до Греции. Спецслужбы Турции вычислили мужчину по камерам наблюдения в аэропорту Бодрума и установили за ним слежку, после чего провели операцию по задержанию.

Подозреваемым в подрыве оказался 30-летний менеджер, уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков. В четверг, 25 июля, суд в Бодруме рассмотрит вопрос о его предварительном аресте.

Утром 24 июля на парковке жилого дома на севере Москвы взорвался внедорожник, в котором в это время находились офицер Генштаба ВС РФ и его супруга. Их госпитализировали. Исполнитель подрыва успел вылететь из России.