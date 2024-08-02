World Boxing поддержала выступление провалившей гендерный тест боксерши на Олимпиаде-2024

World Boxing поддержала выступление провалившей гендерный тест Хелиф на ОИ-2024

Организация World Boxing поддержала выступление провалившей гендерный тест боксерши Иман Хелиф из Алжира в женских соревнованиях на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

В World Boxing заявили, что не имеют ничего против выступления в международных соревнованиях ранее дисквалифицированной спортсменки. Они подчеркнули, что Хелиф принимала участие в турнирах под эгидой организации.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) выступили в защиту Хелиф, подчеркнув, что она прошла все проверки перед ОИ. При этом Международная ассоциация бокса (IBA) осудила МОК за допуск боксерши к Играм.

На Олимпиаде-2024 итальянка Анджела Карини отказалась продолжать бой с Хелиф после того, как пропустила несколько ударов. При объявлении победителя итальянка не стала жать руку сопернице, потом опустилась на колени и заплакала.

В 2023 году IBA отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменка имеют ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона.