Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Феликс Оже-Альяссим
Сегодня
14:40 (Мск)
Карлос Алькарас
Олимпиада (м)
Новак Джокович
Сегодня
20:00 (Мск)
Лоренцо Музетти
Олимпиада (м)
Франция
Сегодня
22:00 (Мск)
Германия
Олимпийские игры (м)|Группа B. 3-й тур
Акрон
Завтра
15:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Зенит
Завтра
17:30 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
14:22, 2 августа 2024Спорт

World Boxing поддержала выступление провалившей гендерный тест боксерши на Олимпиаде-2024

World Boxing поддержала выступление провалившей гендерный тест Хелиф на ОИ-2024

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Организация World Boxing поддержала выступление провалившей гендерный тест боксерши Иман Хелиф из Алжира в женских соревнованиях на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

В World Boxing заявили, что не имеют ничего против выступления в международных соревнованиях ранее дисквалифицированной спортсменки. Они подчеркнули, что Хелиф принимала участие в турнирах под эгидой организации.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) выступили в защиту Хелиф, подчеркнув, что она прошла все проверки перед ОИ. При этом Международная ассоциация бокса (IBA) осудила МОК за допуск боксерши к Играм.

На Олимпиаде-2024 итальянка Анджела Карини отказалась продолжать бой с Хелиф после того, как пропустила несколько ударов. При объявлении победителя итальянка не стала жать руку сопернице, потом опустилась на колени и заплакала.

В 2023 году IBA отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменка имеют ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Гершкович перед освобождением из российской тюрьмы обратился к Путину с просьбой. О чем он написал президенту?

      Предсказано будущее ипотечных ставок в России

      Антиутопии Оруэлла уступили по популярности книгам российских классиков

      Украина вышла из соглашений об использовании правительственной связи с Россией и РБ

      Генпрокурор попросил Совет Федерации лишить неприкосновенности сенатора Савельева

      У летевшего из Турции российского самолета с 145 пассажирами отказал двигатель

      Названы провоцирующие старение неочевидные факторы

      Россиянам предложили «буханку» за два миллиона

      В Кремле рассказали о звонке Путина Лукашенко с благодарностью за помощь в обмене

      Популярная рэперша спровоцировала слухи о приеме «Оземпика»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше