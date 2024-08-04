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20:05, 4 августа 2024Мир

Захарова отреагировала на массовые беспорядки в Британии

Захарова призвала Лондон воздержаться от необоснованного насилия к протестующим

Фото: Stringer / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на акции протеста против нелегальных мигрантов в Великобритании. Ее комментарий приводится в официальном Telegram-канале ведомства.

По словам Захаровой, британский министр внутренних дел Иветт Купер разрешила полиции применять максимально жесткие меры в отношении участников массовых беспорядков. Дипломат осудила это решение, подчеркнув, что британские власти должны действовать на основании законов.

В этой связи она призвала Лондон воздержаться от необоснованного насилия к протестующим и обеспечить соблюдение права британцев на свободу собраний. «Граждане имеют полное право на выражение несогласия с политикой властей», — высказалась Захарова.

Ранее сообщалось, что в Великобритании протестующие попытались поджечь отель, в котором, предположительно, проживают просители убежища. Также стало известно, что участники беспорядков вступили в конфронтацию с полицейскими.

29 июля в английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию. В результате не стало трех детей. На фоне слухов о том, что преступник является мусульманином, по всей стране начались протесты против наплыва мигрантов. В связи с беспорядками в Великобритании задержали более 90 человек.

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      Олег Давыдов
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