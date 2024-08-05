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22:56, 5 августа 2024Бывший СССР

МИД рассказал о звонке Белоусова главе Пентагона для предотвращения покушения на Путина

Рябков: Белоусов предупредил Остина о последствиях покушения на Путина
СюжетМинобороны

Фото: Sputnik / Anatoly Medved / Pool / Reuters

Украинские спецслужбы планировали атаку на президента России Владимира Путина и главу Минобороны РФ Андрея Белоусова на параде в Петербурге на День Военно-морского флота. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

Он отметил, что за несколько дней до парада Белоусов провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, в котором призвал американского коллегу убедить Киев отказаться от своих намерений. По словам Рябкова, Остин был «крайне удивлен» информацией, однако воспринял ее серьезно.

«Москва и Вашингтон избежали эскалационного витка», — подчеркнул Рябков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на роль Великобритании в украинском покушении на Путина. «Нет сомнений, что покушение на Путина, о котором говорил [глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл] Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), планировалось при участии англосаксонских хозяев Киева», — заявила она.

Разговор Белоусова и Остина состоялся 12 июля. Как писала впоследствии газета американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, Белоусов звонил шефу Пентагона Остину из-за тайной украинской операции.

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      Марина Совина
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