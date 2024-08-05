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08:47, 5 августа 2024Силовые структуры

Пять военных самолетов пришли в негодность из-за поставок бракованных деталей. Какой ущерб понесло Минобороны?

Ущерб Минобороны из-за подшипников для Ил-76 составил 130 миллионов рублей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство обороны России получило ущерб на 130 миллионов рублей из-за поставок бракованных авиационных деталей для военно-транспортных самолетов Ил-76.

Об этом написали «Известия» со ссылкой на источник.

В самолеты установили контрафактные детали

После эксплуатации самолетов выяснилось, что на них установили контрафактные подшипники. В Следственном комитете по Московской области подчеркнули, что подробности дела «не подлежат распространению», поскольку это «противоречит интересам следствия».

Известно, что дело возбудили в отношении неустановленных лиц из числа руководства ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ). По данным источников, завод признан потерпевшей стороной по делу. При этом возможные нарушения при оформлении документов на подшипники допустил Саратовский подшипниковый завод, у которого их купили.

Уголовное дело возбудили в июле

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за махинаций с деталями, поставляемыми для военных Ил-76. Основанием для начала расследования стали материалы проверки первой прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. На БЛМЗ следователи провели выемку документов, его руководителей и учредителей допрашивают.

130
миллионов рублей

составил ущерб Минобороны от поставок бракованных авиационных деталей

Согласно версии следствия, сотрудники предприятия в период с 2017 по 2022 год приобрели некачественные подшипники, которые не соответствовали требованиям конструкторской документации. Их отгрузили в комплекте с колесами КТ199 филиалу «Ил» с поддельными документами о том, что они якобы приняты военным представительством Минобороны. Использование фальшивых деталей привело к поломке пяти бортов Ил-76МД-90А.

Даже если детали быстро поменяли, ущерб в любом случае есть, и достаточно серьезный — пять самолетов были выведены из строя и не выполняли своих функций. Пять самолетов — это много

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Опрошенные изданием юристы указали, что дело возбудили по достаточно редко применяемой статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Согласно статье 201.1 УК РФ, наказание в рамках дела может составлять от 4 до 8 лет или от 5 до 10 лет, если преступление совершено организованной группой и повлекло тяжкие последствия.

Ранее задержали и арестовали нескольких бывших сотрудников Минобороны

За последнее время было задержано и арестовано несколько бывших сотрудников Минобороны и компаний, работающих в интересах военного ведомства. 26 июля заключили под стражу бывшего заместителя министра генерала армии Дмитрия Булгакова. Он проходит обвиняемым по делу о коррупции.

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24 июля сообщалось о задержании главы Военно-строительной компании Минобороны Андрея Белкова. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. 27 июля сообщалось о задержании одного из бывших руководителей компании «Оборонэнерго» Марка Манукяна.

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      Марина Совина
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