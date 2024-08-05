В российском регионе в восемь раз выросла выплата за подписание контракта с Минобороны

В Оренбургской области до 400 тысяч рублей выросла выплата за контракт с МО

В Оренбургской области в восемь раз выросла выплата за заключение контракта с Минобороны (МО) на службу в зоне проведения специальной военной операции (СВО) — с 50 тысяч до 400 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор российского региона Денис Паслер в Telegram.

Он уточнил, что вместе с федеральной выплатой жители Оренбургской области, подписавшие контракт с 1 августа 2024 года, единовременно получат 800 тысяч рублей. «Это касается и призванных на военную службу по призыву или по мобилизации и заключивших в этот период контракт о прохождении военной службы», — пояснил Паслер.

Губернатор напомнил, что, помимо выплаты, в Оренбургской области предусмотрены и другие меры поддержки участников СВО и их семей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что рост федеральной единовременной выплаты за контракт с Вооруженными силами России не говорит об изменении задач спецоперации.

31 июля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей за заключение контракта с Российской армией сроком на один год и более с целью выполнения задач в зоне СВО. До этого стало известно о росте таких выплат в нескольких российских регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. После подписания документа главой государства аналогичные меры начали принимать и в ряде других субъектов страны.