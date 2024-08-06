Олимпийский чемпион поддержал пострадавшего в драке российского боксера

Олимпийский чемпион Мехонцев поддержал пострадавшего в драке боксера Двали

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев поддержал российского боксера Дмитрия Двали, ранее сильно пострадавшего в массовой драке в Феодосии. Его слова приводит РИА Новости.

Мехонцев назвал Двали очень хорошим и отзывчивым человеком. «Каким бы ты ни был боксером, против толпы шансов нет. Уверен, один на один он любого из них отправил бы к глубокий нокаут», — сказал он.

Спортсмен также выразил надежду на то, что сотрудники правоохранительных органов во всем разберутся. Он назвал нападавших «сборищем зверей».

Драка с участием молодого спортсмена произошла в Феодосии 28 июля. Двали с братом и помощником-катменом увидели, как толпа мужчин избивает подростка. Когда молодые люди пришли на помощь юноше, его обидчики переключилась на них. После драки Двали провели операцию на глазу. На данный момент суд отправил под арест девятерых участников конфликта.