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13:47, 9 августа 2024Россия

Введенный из-за массированной атаки ВСУ на Липецкую область режим ЧС отменили

В Липецком округе отменили введенный после массированной атаки ВСУ режим ЧС

Фото: Mihail Siergiejevicz / Globallookpress.com

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который ввели в Липецком городском округе из-за массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сняли. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

«Режим ЧС отменен в Липецком районе. Постановление подписал руководитель муниципалитета Давид Тодуа», — говорится в сообщении властей.

По информации Минобороны, над Липецкой областью перехватили 19 дронов. Пострадали, по последним данным, девять человек. В регионе отменили все развлекательные мероприятия.

Из-за атаки ВСУ часть жителей Липецкой области эвакуировали из домов. Власти вывезли жителей населенных пунктов Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. В зону эвакуации попали 416 домовладений. Жителям уже разрешили возвратиться домой.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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