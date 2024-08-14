В США рассказали об отправке Киевом неопытных мобилизованных в атаку на Курск

New Lines: Украина отправила в атаку на Курскую область недавно мобилизованных

Власти Украины отправили в атаку на Курскую область мобилизованных, не имеющих боевого опыта. Об этом сообщает американское издание New Lines.

«По крайней мере некоторые из военных, которых использовал Киев, на самом деле были недавно мобилизованы», — указано в материале. Отмечается, что вторжение в Курскую область станет для них первым боевым опытом.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область утром 6 августа. Украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

Ранее журнал New Lines сообщил о том, что ВСУ могли использовать американское оружие при нападении на Курскую область. По данным издания, на видео из социальных сетей был запечатлен удар реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS или пусковой ракетной установки M270.