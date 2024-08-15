В России ответили на признание Киевом обсуждения с Западом атаки на Курскую область

Сенатор Джабаров: РФ знает о причастности Запада к атаке ВСУ на Курскую область

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ответил на признание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в обсуждении с Западом готовящейся атаки Киева на Курскую область. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор заявил, что причастность Запада к ситуации под Курском не стала для Москвы сюрпризом.

Ранее Подоляк признал, что Киев обсуждал с западными партнерами готовящуюся атаку на Курскую область России.

«Для России это ситуацию никак не меняtт, мы с самого начала знаем, что за всеми действиями Киева против Москвы стоят западные партнеры. Для нас ничего нового здесь нет. Более того, мы знаем, что много наемников из этих стран воюют против России на стороне Украины. (...) Все тайное рано или поздно становится явным», — отметил Джабаров.

Бои в российском приграничном регионе начались 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции. Также власти Курской области сообщали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проникли в регион на 12 километров. При этом ширина такого проникновения составляла 40 километров.

13 августа заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил о непричастности Соединенных Штатов к нападению ВСУ на Курскую область. Он подчеркнул, что Вашингтон не принимал никакого участия в планировании данной операции.

Согласование США атаки ВСУ на Курскую область также опроверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Вместе с тем он отметил, что применение Киевом американского вооружения на территории России находится «в рамках установленной США политики».