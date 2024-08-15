В США заявили о перебросе ВСУ сил с горячих точек для атаки на Курскую область

AP: ВСУ перебросили силы с горячих точек фронта для нападения на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили силы с горячих точек фронта для атаки на Курскую область. Об этом заявили журналисты агентства Associated Press (AP), базирующегося в США.

«Для нападения на Курскую область Украина задействовала батальоны, сформированные на основе нескольких бригад, некоторые из которых были переброшены с самых горячих точек линии фронта», — отмечается в материале.

По словам обозревателей, вопреки попытке ВСУ отвлечь Вооруженные силы (ВС) РФ нападением на Курскую область с других участков фронта, Киев признает, что атака на российский регион не поменяла ситуацию на Покровском направлении. Украинские военные, наоборот, отмечают «усиление наступательных действий» сил Российской армии, добавили журналисты.

Армия России ведет активное наступление в Донецкой народной республике (ДНР). 15 августа под контроль России перешел населенный пункт Ивановка, 13 августа взято под контроль Лисичное, 6 августа Министерство обороны сообщило о взятии Тимофеевки. До этого были взяты населенные пункты Ленинское и Волчье в ДНР.

Президент Владимир Путин заявлял, что армия России увеличивает темпы наступления на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. По словам главы государства, темпы наступления увеличились в полтора раза — на этом фоне ВСУ атакуют Курскую область с целью остановить продвижение России в Донбассе и Новороссии.