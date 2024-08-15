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15:53, 15 августа 2024Интернет и СМИ

В США заявили о перебросе ВСУ сил с горячих точек для атаки на Курскую область

AP: ВСУ перебросили силы с горячих точек фронта для нападения на Курскую область
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили силы с горячих точек фронта для атаки на Курскую область. Об этом заявили журналисты агентства Associated Press (AP), базирующегося в США.

«Для нападения на Курскую область Украина задействовала батальоны, сформированные на основе нескольких бригад, некоторые из которых были переброшены с самых горячих точек линии фронта», — отмечается в материале.

По словам обозревателей, вопреки попытке ВСУ отвлечь Вооруженные силы (ВС) РФ нападением на Курскую область с других участков фронта, Киев признает, что атака на российский регион не поменяла ситуацию на Покровском направлении. Украинские военные, наоборот, отмечают «усиление наступательных действий» сил Российской армии, добавили журналисты.

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Армия России ведет активное наступление в Донецкой народной республике (ДНР). 15 августа под контроль России перешел населенный пункт Ивановка, 13 августа взято под контроль Лисичное, 6 августа Министерство обороны сообщило о взятии Тимофеевки. До этого были взяты населенные пункты Ленинское и Волчье в ДНР.

Президент Владимир Путин заявлял, что армия России увеличивает темпы наступления на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. По словам главы государства, темпы наступления увеличились в полтора раза — на этом фоне ВСУ атакуют Курскую область с целью остановить продвижение России в Донбассе и Новороссии.

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      Олег Давыдов
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