Мэр Львова Садовый: удар ВСУ по Курской области имеет страшную цену

Мэр украинского города Львов Андрей Садовый прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

По словам градоначальника, операция ВСУ «имеет свою страшную цену». «Надо это осознать и помнить тех, кто за это расплачивается», — заявил он, сопроводив свое обращение снимками с похорон трех украинских военных.

Раскрыты потери ВСУ в Курской области

В Минобороны РФ сообщили, что на курском направлении Украина за две недели потеряла более 3460 военных. Только за прошедшие сутки в регионе было ликвидировано более 300 военнослужащих.

ВС России также уничтожили 50 танков, 25 боевых машин пехоты (БМП), 45 бронетранспортеров, 262 боевые бронированные машины, 115 автомобилей, пять пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и семь пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО). Среди них три установки HIMARS и одна MLRS. За прошедшие сутки потери составили 27 единиц техники, из которых шесть — танки.

Об уничтожении большого числа солдат ВСУ заявил и заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он отметил, что украинские военные на протяжении последних суток предпринимали попытки прорваться на те участки, где находится его подразделение, но им это не удалось.

В США рассказали о негативных последствиях вторжения в Курскую область для ВСУ

По словам американского журналиста Чей Боуза, Курская область изменит ход военного конфликта. «Украина лишится критически важных резервов. Отношение к Украине в России ужесточится. Также Киев станет менее способным защищаться на Востоке, где наступление России ускоряется», — уточнил он.

Журналист Дэвид Экс констатировал, что после вторжения в Курскую область украинская армия теряет значительное количество бронетехники и десятки солдат. При этом Москва потеряла всего несколько единиц военной техники. «Особенно остро в ВСУ ощущается потеря техники пехоты, в том числе гусеничные боевые бронемашины и колесные транспортеры. Их украинская армия теряет в два раза быстрее, чем обычно», — добавил он.

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис предупредил Украину об ответе России за атаку под Курском и заявил, что Киев не сможет добиться успехов в конфликте из-за отсутствия преимущества в небе. «Если Зеленский говорит, что настроен категорически против урегулирования путем переговоров, тогда чего он вообще пытается добиться?» — задался вопросом Дэвис.

Он сказал, что Киев только разозлил россиян: «Этот медведь пробудился, и, думаю, вы знаете, что произойдет после того, как он окончательно придет в себя».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина, атаковав Курскую область, якобы хотела спровоцировать Россию на применение ядерного оружия. По его словам, для операции Киев сформировал мощные силы с участием наемников, но при этом российские войска «снесут» ВСУ в Курской области.

Массированная атака на Курскую область со стороны ВСУ началась 6 августа. Напряженная ситуация также наблюдается в Белгородской и Брянской областях.