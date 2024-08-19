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03:59, 19 августа 2024Бывший СССР

Разногласия Зеленского с Сырским и секретные планы. На Украине раскрыли детали подготовки к атаке на Курскую область

Economist: Сырский был на грани увольнения перед атакой на Курскую область

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский накануне вторжения в Курскую область России находился на грани увольнения, поэтому план атаки «возник не от легкой жизни». Детали подготовки к ней раскрыл источник журнала The Economist в Генштабе Украины.

По его информации, с первых дней своего назначения Сырский оказался под давлением, ему пришлось столкнуться с проблемами, оставленными его предшественником на посту Валерием Залужным: командование находилось в разногласиях с властью из-за мобилизационной политики, США откладывали предоставление военной помощи, Авдеевка была на грани перехода под полный контроль российских войск, а фронт на донецком направлении грозил вот-вот обрушиться.

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Сырский скрыл от Запада план атаки из-за срыва операций

Согласно данной собеседником издания характеристике, Сырский «хорош в войне, но не в политике». После того, как он поставил западных союзников Киева в известность о двух ранее спланированных им операциях, они были сорваны: об одной из них рассказали российской стороне, другую — приказали отменить.

Поэтому на этот раз главком ВСУ хранил в тайне планы атаки на Курскую область. О них знала только узкая группа генералов и сотрудников служб безопасности. В материале отмечается, что именно ограничение коммуникации до уровня служебной необходимости позволило ВСУ реализовать план по вторжению на российскую территорию до того, как Москва смогла среагировать.

В результате западные страны были поставлены перед фактом, что ВСУ готовят атаку на Курскую область, прямо перед тем, как она свершилась. В такой ситуации никто не стал возражать и препятствовать нападению.

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Зеленский и Сырский не сошлись в стратегиях

При этом, отмечает источник, между Зеленским и Сырским возникли разногласия по стратегиям атаки на Курскую область.

Так, украинский лидер стремился к максимальному прогрессу при вторжении, в то время как Сырский действовал с осторожностью, фокусируясь на расширении флангов в приграничье российского региона для создания там оборонительных линий. «Сырский — не дурак, он знает, что рывок вперед поставит под угрозу всю операцию», — заявил изданию один из доверенных лиц генерала.

Также подчеркивается, что ВСУ до атаки на Курскую область планировали напасть на Брянскую область. Кроме того, украинское командование рассматривало вариант комбинированного вторжения в несколько российских регионов. Целями наступления были отвлечение России от Донбасса и создание козырей для будущих переговоров.

Сырский пытался всячески скрыть переброску войск к границе. Их направляли туда под предлогом подготовки к скорому российскому наступлению на Сумы, информация о котором появилась в СМИ.

Уже в начале августа бойцы ВСУ начали подозревать, что происходит что-то серьезное, когда им неожиданно выдали новое снаряжение и они стали проходить учения на макетах, которые, как стало ясно позже, имитировали российские деревни. Солдаты не поверили своим командирам, когда им рассказали о планах, и посмеялись над ними, пошутив, что «сегодня не 1 апреля».

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Российские войска раскрыли тактику ВСУ

По последним данным, расширенный контингент украинских военнослужащих общей численностью 10-20 тысяч человек, вероятно, стремится взять под контроль южный берег реки Сейм к северо-западу от Суджи.

ВСУ использовали в Курской области «маневренную атаку», подобной тактики придерживается начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Первые пять дней наступление было эффективным.

Однако затем российские военные раскрыли тактику ВСУ и начали противостоять ей, оказывая «другой уровень сопротивления». The Economist связывает это с переброской в Курскую область подготовленных частей, в том числе морских пехотинцев и спецназа.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что одной из целей вторжения Украины в Курскую область является создание буферной зоны на территории России.

Массированная атака ВСУ на приграничные регионы РФ произошла 6 августа. Украинские отряды зашли в Курскую область, пока их не удалось вытеснить оттуда полностью. Напряженная ситуация также наблюдается в Белгородской и Брянской областях.

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      Марина Совина
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