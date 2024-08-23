Российские военные нанесли ракетный удар по бункеру в Сумах, где ранее президент Украины Владимир Зеленский встречался с главнокомандующим Вооруженных сил республики (ВСУ) Александром Сырским.
Отмечается, что атака велась по территории завода «Сумхимпром», где расположен стратегический объект. Находился ли там в момент удара украинский лидер или командование, не уточняется.
В мае российская армия нанесла удар подземному по складу с боеприпасами возле научно-исследовательского института (НИИ). Как уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в бункерах учреждения снаряжали ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Зеленский совещался с Сырским в Сумской области 22 августа
Владимир Зеленский посетил приграничье Сумской области, которая соседствует с Курской, и провел совещание по текущей ситуации с главнокомандующим ВСУ 22 августа.
Главком доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий и, в частности, на самых жестких направлениях фронта
В ходе заседания Зеленский поднял вопрос оперативной обстановки на границе с Россией, а также обсудил с военным руководством тему обороны торецкого и покровского направлений в зоне специальной военной операции (СВО).
В июле Россия атаковала «генеральский бункер» ВСУ
Ранним утром 8 июля по бункеру в Кривом Роге был нанесен удар ракетами «Кинжал» с самолетов МиГ-31. Место находилось на территории Северного горно-обогатительного комбината группы «Метинвест», принадлежащего миллиардеру Ринату Ахметову.
В командном пункте бункерного типа с генералами ВСУ в этот момент шло большое совещание. Военкор Андрей Ревнивцев и ряд неназванных Telegram-каналов заявили, что координаты, место и время «слили» военнослужащие ВСУ, которые тем самым якобы сводили счеты со своими командирами, к которым имели колоссальные претензии.
В августе российские военные нанесли удар по командному пункту с высокопоставленными украинскими офицерами в Харьковской области. Как утверждал Telegram-канал «Изнанка», среди них были ликвидированы сразу трое замначальника Генштаба ВСУ: генералы Драпатый, Гнатов и Горбатюк. Кроме того, указывается, что в результате удара был уничтожен командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.