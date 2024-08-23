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00:42, 23 августа 2024Бывший СССР

Российские военные ударили ракетой по бункеру в Сумах. В нем проходило совещание Зеленского с главкомом ВСУ

ВС РФ нанесли удар ракетой по бункеру в Сумах, где Зеленский совещался с Сырским
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Российские военные нанесли ракетный удар по бункеру в Сумах, где ранее президент Украины Владимир Зеленский встречался с главнокомандующим Вооруженных сил республики (ВСУ) Александром Сырским.

Отмечается, что атака велась по территории завода «Сумхимпром», где расположен стратегический объект. Находился ли там в момент удара украинский лидер или командование, не уточняется.

В мае российская армия нанесла удар подземному по складу с боеприпасами возле научно-исследовательского института (НИИ). Как уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в бункерах учреждения снаряжали ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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16 августа 2024

Зеленский совещался с Сырским в Сумской области 22 августа

Владимир Зеленский посетил приграничье Сумской области, которая соседствует с Курской, и провел совещание по текущей ситуации с главнокомандующим ВСУ 22 августа.

Главком доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий и, в частности, на самых жестких направлениях фронта

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

В ходе заседания Зеленский поднял вопрос оперативной обстановки на границе с Россией, а также обсудил с военным руководством тему обороны торецкого и покровского направлений в зоне специальной военной операции (СВО).

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В июле Россия атаковала «генеральский бункер» ВСУ

Ранним утром 8 июля по бункеру в Кривом Роге был нанесен удар ракетами «Кинжал» с самолетов МиГ-31. Место находилось на территории Северного горно-обогатительного комбината группы «Метинвест», принадлежащего миллиардеру Ринату Ахметову.

В командном пункте бункерного типа с генералами ВСУ в этот момент шло большое совещание. Военкор Андрей Ревнивцев и ряд неназванных Telegram-каналов заявили, что координаты, место и время «слили» военнослужащие ВСУ, которые тем самым якобы сводили счеты со своими командирами, к которым имели колоссальные претензии.

В августе российские военные нанесли удар по командному пункту с высокопоставленными украинскими офицерами в Харьковской области. Как утверждал Telegram-канал «Изнанка», среди них были ликвидированы сразу трое замначальника Генштаба ВСУ: генералы Драпатый, Гнатов и Горбатюк. Кроме того, указывается, что в результате удара был уничтожен командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

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      Марина Совина
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