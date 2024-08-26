Мать предполагаемого участника захвата заложников в волгоградской колонии сделала заявление. Что она сказала о сыне?

Мать заключенного исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области Темура Хусинова, который является возможным участником захвата заложников, заявила, что не верит в причастность сына и не видит его на опубликованных в сети кадрах.

В сети ранее появлялись ориентировки на вероятных преступников, среди них был в том числе и Темур Хусинов 1995 года рождения. Также тиражировалось видео от якобы самих преступников, снятое во время захвата заложников.

Моего сына там [на видеокадрах] нет, поймите. Кто там это вытворял — совершенно другие люди, нет моего сына там. Кто приписал моего сына туда? мать заключенного волгоградской ИК-19

Темур Хусинов был осужден на шесть лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и должен был выйти на свободу в ноябре этого года. Мать пожаловалась, что ее не пускают к сыну, она не знает, в каком он состоянии. Говоря о сыне, она добавила, что он всем помогает, и «на греховные дела он не пойдет».

Жертвами захвата колонии стали восемь человек — в их числе четверо сотрудников ФСИН и четверо осужденных.

Фото: пресс-служба Росгвардии / РИА Новости

Захваченного в заложники 25-летнего сотрудника ФСИН жестоко пытали

Одной из жертв захвата заложников в ИК-19 в Волгоградской области стал 25-летний сотрудник ФСИН Сергей Гордополов. Террористы пытали его и изрезали ему голову. После штурма и ликвидации захватчиков Гордополова отвезли в больницу и пытались спасти, но не смогли. По заявлению ФСИН, мужчина был одним из четверых, кто оказал сопротивление захватчикам.

Террористы выкладывали кадры, на которых держали за плечи израненного Гордополова, заставляя его обратиться к президенту России Владимиру Путину. Радикалы сильно ранили сотрудника ФСИН, а также якобы предлагали обменять на другого заложника.

Как рассказала бабушка Гордополова, внук работал в ИК-19 второй год. При этом по условиям содержания ИК-19 считалась одной из лучших в области. «Я знаю, потому что сама там работала, пока не вышла на пенсию», — отметила женщина.

Захватившие заложников в ИК-19 были злостными нарушителями режима

Как пояснил член ОНК Москвы, Общероссийской общественной организации «Совет ОНК» Александр Мальцев, захватчики попали на дисциплинарную комиссию, которая собирается для установления факта злостного нарушения порядка отбывания наказания и принятия решения в отношении нарушителей. По его словам, у них наверняка уже были многократные случаи нарушения порядка отбывания наказания.

Главарем четверки устроивших захват заложников стал уроженец Таджикистана Назирчон Тошов, приговоренный к восьми с половиной годам колонии за сбыт наркотиков. Двое уроженцев Узбекистана — Рамзиндин Тошев и Рустамчон Наврузи — также отбывали срок за торговлю наркотиками: восемь и семь лет соответственно. Именно в колонии все они, а также Хусинов, могли увлечься идеями радикального ислама, поскольку не были осуждены по экстремистским статьям.