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10:52, 27 августа 2024Россия

Стало известно о попытке ВСУ прорваться через еще один участок российской границы

Mash: ВСУ попытались прорваться у МАПП «Шебекино» в Белгородской области

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться через еще один участок российской границы — у международного автомобильного пропускного пункта (МАПП) «Шебекино» в Белгородской области. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

В попытке атаки принимали участие до 300 бойцов ВСУ, в числе атакующих якобы были и иностранные наемники. Попытавшиеся прорваться украинские подразделения попали под российский артиллерийский огонь. При этом источники Telegram-канала Shot опровергают факт попытки прорыва — издания утверждают, что линия боевых действий находится южнее границы.

Одновременно с этим, как сообщал Shot, попытка прорыва ВСУ якобы была совершена у поселка Нехотеевка. Там были замечены до 200 украинских солдат.

Официального подтверждения факта боев близ этих участков границы от пограничной службы ФСБ России или российского Министерства обороны не поступало.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области — с момента атаки на этот регион прошло три недели. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.

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      Марк Леонов
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