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04:45, 5 сентября 2024Мир

МИД обвинил США в стерилизации информационного пространства

Захарова: США хотят стерилизовать информпространство нападками на российские СМИ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Нападки на российские СМИ являются результатом операций западных спецслужб по стерилизации информационного пространства. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя санкции США против российских СМИ.

По ее словам, подобная политика Белого дома свидетельствует о деградации Штатов и трансформации страны в неолиберальную тоталитарную диктатуру. Она отметила, что предоставляемая попавшими под санкции СМИ информация о текущем положении дел в мире остается востребованной.

4 сентября стало известно, что США ввели ограничения в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и принадлежащих ей СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik. В российском МИД подчеркнули, что данные санкции не останутся без ответа.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американская Демократическая партия санкциями против РФ зачищает информационное пространство и перекладывает на Москву ответственность за свои неудачи. Он подчеркнул, что данные санкции стали «очередным выпадом» демократической администрации в сторону РФ.

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      Артём Верейкин
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