В РФ призвали наказать бородачей в тапочках, напавших на бойцов СВО

Telegram-канал «Два майора» призвал решить «по всей строгости закона» конфликт между участниками СВО из добровольческой бригады «Эспаньола» и некими «бородачами в тапочках», которые остановили колонну военных.

Там также обратились к самим неизвестным, назвав их баранами и бузотерами, заявив, что они «дают причины многим людям плохо думать о Рамзане Ахматовиче Кадырове», намекнув на их вероятную национальность.

Канал призвал как можно скорее дать юридическую оценку действиям «бородачей»

Автор канала указал на необходимость определить, что кому принадлежат машины с проблесковыми маячками без номеров, на которых были «анонимные бородатые вооруженные люди», почему люди в гражданских тапках размахивают оружием и на каком основании они «остановили марш воинского подразделения».

«Конфликт между “Эспаньолой” и ними должен быть решен по всей строгости закона», — отмечает канал.

Там также призвали назвавшегося старшим из толпы «бородачей» записать объяснения и извинения, а также дать юридическую оценку в максимально короткие сроки. И «вести себя соответственно статусу воина».

А теперь эмоционально к конкретно этим бузотерам. Бараны вы. Пока ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины — прим. "Ленты.ру") пытается внести раскол в наше общество, вы свои зарвавшимся поведением, недопустимым для Воина, сами даете даже не поводы, а причины думать многим людям плохо даже не о вас, а о Рамзане Ахматовиче Кадырове, у которого недавно гостил верховный. Так понятно? Telegram-канал «Два майора»

«Бородачи» представлялись сотрудниками Росгвардии, прокуратуры и членами спецназа «Ахмат»

Ранее стало известно, что близ Углегорска в ДНР неизвестные остановили колонну двигавшихся на задание участников СВО из добровольческой бригады «Эспаньола». В подразделении рассказали, что его членам угрожали оружием и должностями неизвестные «бородачи в тапочках».

Инцидент произошел 3 сентября. Бригада двигалась на ротацию колонной, когда их заблокировали неизвестные на четырех автомобилях. Из них вышли «бородачи в штатском»: кто-то представился сотрудником Росгвардии, кто-то — военной комендатуры, прокуратуры, членом спецназа «Ахмат» или следователем.

Военным пришлось взять оружие наизготовку и приготовиться обороняться. «Бородатые сотрудники "спецназа в тапочках" столпились тучным стадом между машинами, в то время как наши парни рассредоточились и взяли на контроль оппонентов», — рассказали представители добровольческого формирования.

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Конфликт попал на видео. На кадрах видно заблокировавшие микроавтобус военных черные автомобили без номеров, а также бородатых мужчин с оружием. Также на видео попали сами военные из «Эспаньолы», занявшие боевые позиции с автоматами в руках. На фоне записи слышны громкие крики конфликтующих сторон.

В «Эспаньоле» отметили, что конфликт произошел из-за случившегося ранее дорожного инцидента. Тогда в окрестностях Харцызска автомобиль марки Kia без номеров подрезал через встречку колонну военнослужащих, едва не создав аварийную ситуацию. «По мнению нападавших, их машину пропустили без должного уважения, в то время как галдел "спецназ в тапочках": они "за вас, за Россию" воюют», — сказано в сообщении.

Подразделение обратилось к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с жалобой на «нападение по национальному признаку» и помехи в работе.