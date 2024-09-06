Соратник Кадырова заявил о продвижении России в Курской области

Алаудинов: ВС России продвигаются вперед на курском направлении

Армия России продвигается вперед в Курской области. Об этом заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, его цитирует ТАСС.

«Особых изменений нет, кроме того, что наши подразделения продвинулись вперед на некоторых участках», — сказал Алаудинов.

В Курской области, как ранее сообщили в силовых структурах, в рядах ВСУ наемники растеряли свой изначальный пыл из-за тяжелых боев и просят о ротации. Алаудинов, в свою очередь, отмечал, что ВСУ «выжигаются» на кореневском направлении , где выстроена оборона российских сил.

ЖЗЛ

Бои в Курской области продолжаются больше четырех недель. В регионе введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации. Потери ВСУ в регионе, по последним данным, превысили 10 тысяч человек. Минобороны России официально не сообщало о потерях российской стороны.

Президент России Владимир Путин заявлял, что в связи с тем, что Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область, их позиции на ключевых направлениях спецоперации ослабли. Противник, по словам президента, несет большие потери, из-за чего фронт может обрушиться на нескольких направлениях.