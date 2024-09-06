ЦБ заявил о массовых трудностях компаний из России при расчетах с иностранцами

ЦБ: 25 процентов экспортеров РФ столкнулись с проблемами при проведении расчетов

По итогам июля 2024 года каждая четвертая (25 процентов) российская компания-экспортер столкнулась с проблемами с оплатой за поставки продукции. О массовых трудностях при проведении расчетов отечественных фирм с иностранными контрагентами сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты мониторинга Центробанка (ЦБ).

В качестве основным проблем опрошенные респонденты назвали блокировку платежей, их возврат, а также долгие сроки зачисления денежных средств. При этом, как считают около 50 процентов представителей российского бизнеса, трудности с проведением оплаты за поставки товаров усугубились в апреле-июне. В первом квартале 2024 года ситуация, по их мнению, была менее кризисной.

Как отметили в ЦБ, чаще всего с трудностями при проведении платежей сталкивались предприятия химической промышленности, а также производители машин и оборудования. Одна из главных проблем заключается в том, что за последнее время блокировать или отказывать в обслуживании платежей по сделкам с участием российских компаний стали не только крупные госбанки Китая, но и региональные.

Местные финансовые организации бояться обслуживать транзакции по контрактам с участием компаний из России на фоне усиления давления со стороны Министерства финансов (Минфина) США. Американское ведомство грозит банкам из третьих стран попаданием под вторичные санкции за обеспечение проведения платежей по подобного рода сделкам. Кризисная ситуация дошла до того, что банки КНР стали отказываться от приема средств, если в платежных документах были указаны русские имена. Каналы связи через страны Средней Азии и Ближнего Востока также постепенно обрезают.