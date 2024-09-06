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09:43, 6 сентября 2024Россия

«Вэсэушников не пустили». Три бойца «Ахмата» держали оборону в курском приграничье ради эвакуации жителей

Жительница Курской области рассказала о троих бойцах «Ахмата», державших оборону

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Три бойца спецназа «Ахмат» держали оборону в приграничье Курской области, чтобы местные могли выехать в безопасное место и спастись от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам жительницы Большесолдатского района Зои Андриановой, военнослужащие «Вэсэушников не пустили».

Женщина рассказала о подруге, которая жила в населенном пункте Лебедевка — в первый день вторжения, 6 августа, украинские войска взяли под контроль село Светликово, которое находится в нескольких километрах от него. Приятельнице жительницы удалось выехать из населенного пункта с «двумя пакетиками». Много вещей взять с собой не удалось, так как территория постоянно простреливалась, однако на границе сел бойцы «Ахмата» держали оборону.

По селу ездили люди и расстреливали жителей мирных. А еще рассказала, что были три «ахматовца», где-то там на границе, и эти три «ахматовца» держали оборону очень крепко

Зоя Андриановажительница Большесолдатского района Курской области

По словам подруги женщины, пока люди были в Лебедевке, «ахматовцы» «Вэсэушников не пустили».

Андриановой тоже пришлось покинуть свое село из-за приближающихся военных действий, она отправилась к сыну в Курск. В ее доме на некоторое время поселилась подруга с родственниками, однако впоследствии им пришлось перебраться в пункт временного размещения из-за приближающейся опасности.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

ВСУ ежедневно направляют подразделения на курское направление

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что ВСУ каждый день направляют новые подразделения в Курскую область и при этом несут потери.

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Апты Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

По его словам, в Курской области «очень много уничтоженного личного состава» ВСУ. Алаудинов подчеркнул, что украинские солдаты «выжигаются» на кореневском направлении в Курской области, где отлично выстроена оборона российских сил.

«Направление на том участке, скажу тоже, что ребята очень хорошо уже выстроили линию обороны. Хочу отметить, что у них там тоже, они выжигают противника, работа идет активно», — сказал Алаудинов в видеообращении. Он добавил, что на курском направлением противник уничтожается ежедневно.

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Путин призвал Российскую армию выбросить противника из Курской области

Президент России Владимир Путин призвал армию выбросить противника из Курской области, назвав это священным долгом военных.

«Священный долг Вооруженных сил России в том, чтобы выбросить противника из Курской области и защитить граждан», — обозначил президент.

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

По словам Путина, сейчас необходимо думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от террористических актов. В связи с этим глава государства призвал жителей страны сделать все, чтобы поддержать жителей региона.

Глава государства заявил, что противнику не удалось достичь своих целей, а российские военные стабилизировали ситуацию и начали постепенно «выдавливать его с приграничных территорий».

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Путин заявил, что в связи с тем, что ВСУ атаковали российский регион, их позиции на ключевых направлениях спецоперации ослабли.

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