Жительница Курской области рассказала о троих бойцах «Ахмата», державших оборону

Три бойца спецназа «Ахмат» держали оборону в приграничье Курской области, чтобы местные могли выехать в безопасное место и спастись от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам жительницы Большесолдатского района Зои Андриановой, военнослужащие «Вэсэушников не пустили».

Женщина рассказала о подруге, которая жила в населенном пункте Лебедевка — в первый день вторжения, 6 августа, украинские войска взяли под контроль село Светликово, которое находится в нескольких километрах от него. Приятельнице жительницы удалось выехать из населенного пункта с «двумя пакетиками». Много вещей взять с собой не удалось, так как территория постоянно простреливалась, однако на границе сел бойцы «Ахмата» держали оборону.

По селу ездили люди и расстреливали жителей мирных. А еще рассказала, что были три «ахматовца», где-то там на границе, и эти три «ахматовца» держали оборону очень крепко Зоя Андрианова жительница Большесолдатского района Курской области

По словам подруги женщины, пока люди были в Лебедевке, «ахматовцы» «Вэсэушников не пустили».

Андриановой тоже пришлось покинуть свое село из-за приближающихся военных действий, она отправилась к сыну в Курск. В ее доме на некоторое время поселилась подруга с родственниками, однако впоследствии им пришлось перебраться в пункт временного размещения из-за приближающейся опасности.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

ВСУ ежедневно направляют подразделения на курское направление

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что ВСУ каждый день направляют новые подразделения в Курскую область и при этом несут потери.

Враг уже поумнел, он знает, что у нас на наших улицах кататься не нужно даже на велосипедах Апты Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

По его словам, в Курской области «очень много уничтоженного личного состава» ВСУ. Алаудинов подчеркнул, что украинские солдаты «выжигаются» на кореневском направлении в Курской области, где отлично выстроена оборона российских сил.

«Направление на том участке, скажу тоже, что ребята очень хорошо уже выстроили линию обороны. Хочу отметить, что у них там тоже, они выжигают противника, работа идет активно», — сказал Алаудинов в видеообращении. Он добавил, что на курском направлением противник уничтожается ежедневно.

Путин призвал Российскую армию выбросить противника из Курской области

Президент России Владимир Путин призвал армию выбросить противника из Курской области, назвав это священным долгом военных.

«Священный долг Вооруженных сил России в том, чтобы выбросить противника из Курской области и защитить граждан», — обозначил президент.

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

По словам Путина, сейчас необходимо думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от террористических актов. В связи с этим глава государства призвал жителей страны сделать все, чтобы поддержать жителей региона.

Глава государства заявил, что противнику не удалось достичь своих целей, а российские военные стабилизировали ситуацию и начали постепенно «выдавливать его с приграничных территорий».

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Путин заявил, что в связи с тем, что ВСУ атаковали российский регион, их позиции на ключевых направлениях спецоперации ослабли.