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08:39, 9 сентября 2024Спорт

Названы преимущества тренировок по системе табата перед другими занятиями

Фото: freepik / Freepik

Фитнес-эксперты «Спорт-Экспресса» раскрыли особенности тренировок по системе табата. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Фитнес-тренер Иван Ганин назвал преимущества тренировок по данной методике перед другими занятиями. По его словам, они сильно повышают уровень выносливости и показывают высокую эффективность при похудении. «Общий уровень метаболизма увеличивается, поэтому сжигание лишних калорий происходит не только во время самой тренировки, но и в течении нескольких дней после», — отметил он.

В качестве преимуществ табата-тренингов также называются возможность заниматься дома без специального инвентаря и экономия времени. Тренировка представляет собой набор из нескольких четырехминутных блоков, каждый из которых включает до десяти повторов одного упражнения, где 20 секунд идет работа на предельном уровне сил и 10 секунд отводится на отдых. Упражнения можно выбирать самостоятельно — это могут быть планка, отжимания, берпи, выпрыгивания и другие.

При этом тренер Эдуард Маннанов подчеркнул, что данные занятия требуют серьезного подхода и хорошей физической подготовки. Он посоветовал перед началом табата-тренировок обратиться за помощью к специалистам.

Ранее американский тренер Брайан Кран назвал упражнения, которые лучше всего подходят для набора мышечной массы людям старше 50 лет. Специалист рекомендовал обратить внимание на тягу гантелей стоя, отжимания, а также сплит присед.

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      Андрей Стрельцов
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