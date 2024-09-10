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15:24, 10 сентября 2024Спорт

WADA отказалось оспаривать оправдание пойманного на допинге первой ракетки мира

WADA не стало оспаривать оправдание пойманного на допинге итальянца Синнера

Фото: Mike Fre / Imago Images / Reuters

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось оспаривать оправдание первой ракетки мира Янника Синнера. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Секретариат Спортивного арбитражного суда (CAS) подтвердил, что в WADA не стали подавать апелляцию на решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) по делу итальянца. Таким образом, игрок полностью оправдан.

Ранее Синнер провалил два допинг-теста, но избежал дисквалификации. Проба спортсмена от 10 марта показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Этот же препарат был обнаружен в другой пробе через восемь дней. Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм из-за члена команды, который обрабатывал ему рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии.

В 2024 году 23-летний Синнер дважды победил на турнирах «Большого шлема». Сначала он выиграл Открытый чемпионат Австралии, а позднее стал лучшим на US Open.

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      Дарья Коршунова
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