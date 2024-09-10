WADA отказалось оспаривать оправдание пойманного на допинге первой ракетки мира

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось оспаривать оправдание первой ракетки мира Янника Синнера. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Секретариат Спортивного арбитражного суда (CAS) подтвердил, что в WADA не стали подавать апелляцию на решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) по делу итальянца. Таким образом, игрок полностью оправдан.
Ранее Синнер провалил два допинг-теста, но избежал дисквалификации. Проба спортсмена от 10 марта показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Этот же препарат был обнаружен в другой пробе через восемь дней. Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм из-за члена команды, который обрабатывал ему рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии.
В 2024 году 23-летний Синнер дважды победил на турнирах «Большого шлема». Сначала он выиграл Открытый чемпионат Австралии, а позднее стал лучшим на US Open.