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15:40, 12 сентября 2024Мир

В России отреагировали на слова Маска о шаге к третьей мировой войне

Сенатор Джабаров поддержал слова Маска о разрешении США Киеву бить вглубь России

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на слова американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска о том, что последствием разрешения США Киеву бить вглубь России станет шаг к третьей мировой войне. В беседе с «Лентой.ру» сенатор поддержал заявление Маска.

Ранее Маск назвал планы разрешить Украине бить вглубь России, которые есть у США, шагом к третьей мировой войне.

«Господин Маск — очень здравомыслящий человек, абсолютно правильно он сказал. Под этим решением таится опасность ядерного конфликта, причем самого страшного в истории человечества. Пусть американцы не надеются, что они отсидятся за океаном», — отметил Джабаров.

11 сентября заместитель главы российского МИД Сергей Рябков оценил планы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России дальнобойным оружием, переданным западными странам. Он заявил, что это решение приведет к эскалации.

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До этого председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол сообщил, что в ходе визита на Украину госсекретарь США Энтони Блинкен передаст разрешение на удары по России с помощью дальнобойного оружия.

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