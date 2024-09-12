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16:11, 12 сентября 2024Интернет и СМИ

На похороны Маслякова пришла команда КВН с Украины

На похороны Александра Маслякова пришла команда «Эскадрон гусар» с Украины

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На похороны руководителя и ведущего КВН Александра Маслякова пришла команда КВН с Украины. Об это сообщает украинское агентство УНИАН.

Сообщается, что на похороны Маслякова пришла команда КВН «Эскадрон гусар» из Львова.

Прощание с Масловым прошло 11 сентября. Его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с актрисой Элиной Быстрицкой и диктором Игорем Кирилловым.

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На церемонию прощания с Масляковым пришли генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст с супругой, один из основателей юмористического проекта Comedy Club Гарик Мартиросян, а также юмористы команд КВН разных лет. Венок на церемонию прощания прислал президент России Владимир Путин.

Маслякова не стало 8 сентября.

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