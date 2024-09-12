Студенты бизнес-коуча Шабутдинова попросили суд выпустить его из СИЗО

За блогера Шабутдинова поручились 355 студентов и просят суд освободить его

Адвокаты предоставили суду ходатайства 355 студентов бизнес-курсов, проводимых блогером Аязом Шабутдиновым, в которых они просят освободить его из СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела о мошенничестве, по которому проходит бизнес-коуч.

Учащиеся предоставили личные поручительства за блогера и указали в качестве доводов, что у него нет судимостей, скрываться он не собирается, паспорта находятся у следствия. Однако Мосгорсуд не принял прошение студентов и оставил Шабутдинова под стражей до 16 октября 2024 года.

Его задержали в Москве 3 ноября 2023 года и обвинили в мошенничестве. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг. МВД считает блогера причастным к более чем 90 эпизодам мошенничества.