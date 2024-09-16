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09:21, 16 сентября 2024Россия

Очевидец рассказал о прямом попадании снаряда в квартиру Белгорода

Очевидец Цуверкалов: в квартире в Белгороде, куда попал снаряд ВСУ, никто не жил

Кадр: Telegram-канал Shot

В момент попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоэтажный дом Белгорода были громкие хлопки. Об этом рассказал житель поврежденного здания Максим Цуверкалов, его цитирует РИА Новости.

«Выбежали, побежали в ванную, быстро начались прилеты, хлопки громкие. Пересидели, как все затихло, вышли на балкон, увидели, что прилет был в наш дом, в соседнюю квартиру», — рассказал мужчина,

Он добавил, что в соседней квартире, которая больше всего пострадала от ВСУ, никто не живет. За пять лет жизни в доме мужчина ни разу не видел соседей. В его же квартире повреждений нет — на балконе только упал плафон. Цуверкалов также рассказал, что из окна квартиры он увидел прилет ВСУ возле остановки общественного транспорта.

ВСУ обстреляли Белгород утром в понедельник, 16 сентября. Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, поступила информация о возгорании авто и о попадании снарядов ВСУ в жилые помещения. Пострадали восемь человек. По неофициальным данным, атака на город велась из реактивной системы залпового огня Vampire.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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