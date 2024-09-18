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00:16, 18 сентября 2024Россия

«Числится пропавшим без вести». Российский военкор рассказал подробности расследования гибели Гудвина

Коц: Гудвин и Эрнест погибли во время ночлега из-за атаки БПЛА

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом проверки, рассказал подробности расследования обстоятельств гибели российских бойцов Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин и Сергея Грицая с позывным Эрнест.

По словам собеседника военкора, 87-й полк, в котором служили Гудвин и Эрнест, не участвовал в штурмах и удерживал уже занятые Российской армией территории. Он также сообщил, что военные погибли, когда 12 сентября ушли с позиций на ночлег в частный дом, который впоследствии попал под атаку украинского беспилотника «Баба Яга». Также, по данным проверки, Гудвин и Эрнест в это время переписывались с кем-то через гаджеты.

Около 22-х часов в результате сброса на дом с украинского БПЛА «Баба Яга» противотанковой мины ТМ-62 несколько военнослужащих, включая Эрнеста, погибли. Другие получили ранения. Гудвина пока обнаружить не удалось. Он числится пропавшим без вести

источник военкора Александра Коца

Он отметил, в этот день бойцы выполняли задание по закреплению в районе Лесовки.

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Гудвин и Эрнест жили в частном секторе

Собеседник Коца также рассказал, что в полку, где служили Лысаковский и Грицай, не было оснащенных артиллерией подразделений, в интересах которых необходимо вести воздушную разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой дальности, и соответствующих задач перед ними не ставилось.

Также, по его информации, в последние месяцы Гудвин и Эрнест «редко появлялись в расположении своего подразделения, проживали в частном секторе, мероприятия боевой подготовки и слаживания по различным причинам пропускали». Они якобы объясняли это проведением испытаний БПЛА нового типа, однако в этот период они не передавали командным пунктам батальона или полка никакой информации с данного БПЛА.

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О ночи гибели Гудвина и Эрнеста рассказал другой военный

17 сентября российский военнослужащий с позывным Кратос рассказал подробности о произошедшем в ночь гибели Гудвина и Эрнеста. В ту ночь старшим в группе из семи человек якобы был Эрнест, он распределял людей между домом и подвалом.

Ночью прилетела «Баба Яга». В это время в подвале находились Эрнест, Псих, и двоих я не знаю. Дежурил, помню, Гудвин. Где он дежурил, в то место пришелся прилет

боец с позывным Кратос

После этого дом якобы загорелся. По словам Кратоса, военнослужащие до последнего ждали в горящем здании. Затем, когда обстановка успокоилась, они направились к подвалу, где обнаружили, что его завалило обломками после взрыва.

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Гудвин и Эрнест не переводились в другие подразделения

В свою очередь, военный эксперт Борис Рожин опубликовал данные по расследованию. Комиссия пришла к выводу, что Лысаковский и Грицай служили в 87-м отдельном стрелковом полку Южного военного округа и не переводились в другие подразделения.

В соответствии с предварительными выводами комиссии, с 9 сентября Гудвин и Эрнест в составе своего штатного отделения взвода, находясь во втором эшелоне, выполняли задачу по установлению контроля над населенным пунктом Лесовка в ДНР, а 12 сентября ушли с позиции «на ночлег в частный одноэтажный шлакоблочный дом и его подвальное помещение».

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Глава Минобороны Белоусов поручил разобраться в ситуации

13 сентября стало известно, что Гудвин и Эрнест погибли на передовой после перевода в штурмовики. На опубликованном военкором Юрием Котенком видео они рассказали, что их с коллегами без объяснения причин отправили в пехотные порядки, как они считают, из-за конфликта с командиром Игорем Пузиком с позывным Злой.

После того как новости о видео распространились в СМИ, министр обороны России Андрей Белоусов поручил своему заместителю, начальнику Главного военно-политического управления ВС РФ Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову совместно с ФСБ разобраться в ситуации.

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      Марина Совина
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