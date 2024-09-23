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03:53, 23 сентября 2024Россия

Задержанного за разгром могилы Маслякова отправили в психбольницу. Он заявил, что телеведущий «не достоин там лежать»

Задержанного за разгром могилы Маслякова отправили в психбольницу

Кадр: Telegram-канал Mash

Задержанного за разгром могилы ведущего телепередачи КВН Александра Маслякова отправили в психиатрическую больницу.

Врачам предстоит провести наркологическую экспертизу, а также определить степень вменяемости Кирилла К. 2004 года рождения.

По предварительным данным, в момент совершения правонарушения вандал находился под действием запрещенных веществ. Перед тем, как разгромить могилу, он заявил, что шоумен «не достоин там лежать». Когда к нему подошли полицейские, он не мог связать двух слов. Позднее выяснилось, что молодой человек тяжело переживал уход из жизни известного телеведущего, однако у следствия пока нет версий, что нападавший как-то связан с КВН.

Осквернителю могилы грозит уголовное дело

Родственники телеведущего подали заявление в полицию из-за акта вандализма на Новодевичьем кладбище. К их обращению присоединилась и администрация кладбища.

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19-летнему вандалу грозит до трех месяцев ареста. Если экспертиза признает молодого человека вменяемым, то его могут осудить по статье за осквернение захоронений.

Молодой мужчина разгромил могилу руководителя КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище днем 22 сентября. Он вырвал крест, переместил фотографии и разбросал цветы. Прохожие пытались успокоить напавшего на могилу, но он не останавливался. После этого вандал попытался скрыться на самокате. Охранникам удалось поймать нарушителя: они вывели его с территории кладбища и дождались приезда полиции. После этого вандала доставили в отделение.

Могилу быстро привели в порядок

Сейчас территория захоронения приведена в порядок, уже удалось восстановить крест. Администрация Новодевичьего кладбища после инцидента приняла дополнительные меры безопасности.

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Телеведущего не стало 8 сентября из-за рака. Ему было 82 года. Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище 11 сентября. Его могила находится между могилами актрисы Элины Быстрицкой и диктора Игоря Кириллова. На церемонию прощания с телеведущим прислал венок президент России Владимир Путин. Масляков был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств России». Кроме того, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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      Марина Совина
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      Задержанного за разгром могилы Маслякова отправили в психбольницу. Он заявил, что телеведущий «не достоин там лежать»

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