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14:21, 25 сентября 2024Россия

Появились подробности о похоронах четверых насмерть отравившихся в Красноярском крае детей

Четверых насмерть отравившихся под Красноярском детей похоронят в Красной Сопке

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Четверых детей из красноярского села Красная Сопка, насмерть отравившихся после семейного ужина, похоронят на местном кладбище. Подробности об этом сообщил глава Назаровского района Михаил Ковалев в беседе с ТАСС.

По словам чиновника, дата похорон пока неизвестна. «Завтра встречаемся с родственниками и определяемся по дате», — сказал он.

Ранее стало известно, что родителей детей выписали из больницы. Продолжат ли они лечение дома, не уточняется.

Первые сообщения об отравлении семьи из шести человек, проживающей в деревне Красная Сопка, появились 21 сентября. Как выяснилось, россиянам стало плохо после ужина пельменями и курицей. В результате дети не выжили. Согласно двум основным версиям следствия, причиной произошедшего могло стать употребление продуктов с неизвестным токсичным веществом или отравление парами инсектицидного аэрозоля. При этом в еде, которую изъяли из дома пострадавших, ядовитых веществ не обнаружили.

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Как рассказали «Ленте.ру» в региональном Следственном комитете, в пробах рвоты семьи нашли следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых. По неподтвержденной официально информации, к отравлению россиян и последующей смерти четверых детей мог привести дихлофос «Варан». При этом производитель средства от вредителей заявил, что концентрация активных компонентов спрея не может повлечь к серьезные последствия для организма человека при применении по прямому назначению.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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